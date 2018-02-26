На случай паводков в Казани готовят места для размещения 3,5 тысячи человек

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). На случай подтопления в весенний период в Казани определены 11 пунктов временного размещения населения вместимостью около 3,5 тыс. человек. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме Казани заявил начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.

Мы составили конкретный план мероприятий, в каждом районе создали мобильные группы, укомплектованные насосами и техникой, сообщил он.

Всего для работы во время паводкового сезона в Казани задействуют 12 маневренных групп, 137 единиц техники, 144 откачивающих насоса, порядка 2,3 тыс. мешков с песком и 846 трапов.

«Думаю, что при выполнении всех мероприятий паводки для жителей Казани пройдут безболезненно и с наименьшими потерями», — заключил начальник Управления гражданской защиты.