Британские ученые выяснили, что фруктовый чай вызывает эрозию зубов

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Алина Габдулина). Британские ученые провели ряд исследований и выяснили, что фруктовый чай (как и все остальные кислотные напитки) негативно сказывается на состоянии зубов. Об этом сообщает научный журнал British Dental Journal. В опыте ученых приняли участие более 300 человек. Экспериментальным образом также было доказано, что, если кислые напитки предварительно держать во рту перед проглатыванием, риск эрозии зубов значительно увеличивается.
Кислыми напитками считаются алкоголь, фруктовые чаи, ароматизированная вода, диетические напитки, подслащенные напитки.