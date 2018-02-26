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Челнинец Нияз Билалов завоевал «бронзу» турнира по дзюдо в Германии

26 февраля 2018, 08:54

Челнинец Нияз Билалов завоевал «бронзу» турнира по дзюдо в Германии Соревнования «Большого шлема» собрали в Дюссельдорфе 500 лучших дзюдоистов из 65 стран мира.
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(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Челнинец Нияз Билалов, входящий в сборные РТ и РФ, завоевал бронзовую медаль турнира по дзюдо, который завершился в Дюссельдорфе. Об этом сообщает пресс-служба Федерации дзюдо Татарстана.

Соревнования «Большого шлема» собрали в Германии 500 лучших дзюдоистов из 65 стран мира. Поболеть за спортсменов пришли 14 тыс. человек.

Билалов выступал в весе до 100 кг. «Золото» досталось представителю Грузии Варламу Липартелиани, «серебро» завоевал Бенджамин Флетчер из Ирландии.


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