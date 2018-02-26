Ученые узнали происхождение лошадей Пржевальского

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Алина Габдулина). Ученые из университета Копенгагена раскрыли правду о лошадях Пржевальского. Статья с результатами исследователей опубликована в журнале Science.

Так, долгое время считалось, что человек приручил скакуна более четырех тысяч лет назад, а в числе предков назывались именно лошади Пржевальского и тарпаны. Однако после сравнительного анализа ДНК 88 древних и современных скакунов было установлено, что лошади Пржевальского не были дикими и не являются предками современных животных. Они – одичавшие потомки первых домашних лошадей.

Необычный облик животных ученые объясняют тем, что в древности данные лошади жили с людьми около 5,5 тыс. лет, но в определенный момент часть животных сбежала, одичала и в результате изменилась. Грива стала прямой, шкура — серой и с пятнами.