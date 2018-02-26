В Кремле подготовили новые майские указы

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Администрация Президента РФ готовит новые майские указы — по аналогии с поручениями Владимира Путина в 2012 году, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Точное содержание новых указов пока не известно, сейчас идет сбор инициатив от министерств. Предложения собираются в рамках подготовки Послания Президента Федеральному Cобранию, которое состоится 1 марта. В дальнейшем послание может стать серией указов.

Аппаратная работа продолжается уже несколько месяцев. Министерства регулярно обсуждают эти инициативы.

Подготовкой новых указов может заниматься помощник Президента Андрей Белоусов.

В новых указах могут быть социальные инициативы. Среди них могут оказаться идеи Министерства культуры России, которое предлагает строить в регионах культурные объекты, рассказал собеседник РБК.