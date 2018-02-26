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Общество

В Microsoft Word будет внедрен чеченский язык

26 февраля 2018, 08:56

Чеченские специалисты ждут ответа от представителей компании Microsoft.

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Пронина Екатерина). Над добавлением чеченского языка в текстовый редактор Microsoft Word работает группа специалистов из Академии наук Чеченской республики, сообщает ТАСС.

По словам заведующего отделом прикладной семиотики Салаудина Умархаджиева, для этого нужно разрешение компании Microsoft: специалисты отправили соответствующее письмо в российское представительство.

Проект уже был опробован в деле. С помощью разработки на компьютерах академии проверяется орфография текстов на чеченском языке. В проекте была использована база из 2,5 млн слов, созданная при совместной работе с филологами. Электронная версия словаря доступна на сайтах Академии наук Чеченской республики.   Умархаджиев отмечает, что проект был разработан не только для удобства тех, кто пишет на чеченском языке, но и для сохранения языка, который ЮНЕСКО добавили в Атлас исчезающих языков.


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