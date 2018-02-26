Российские бизнесмены заявили о завершении экономического спада

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Отечественные бизнесмены заявили о завершении спада в российской экономике, пишут «Известия» со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ.

В 2017 году 66 процентов руководителей российских промышленных предприятий оценили состояние инвестклимата как удовлетворительное, в то время как в 2016-м этот показатель составлял 58 процентов, а в 2015-м — 54 процента.

Доля неудовлетворительных оценок снизилась до 29 процентов (в 2016 и 2015 годах она составляла 38 процентов и 42 процента соответственно).

Российский бизнес-климат назвали благоприятным 5 процентов респондентов. Почти 40 процентов опрошенных предпринимателей отметили, что собираются увеличивать инвестиции в производство за счет модернизации оборудования.

Однако для улучшения инвестклимата в России нужны серьезные экономические реформы, в частности, снижение налогового бремени на бизнес, уверен автор доклада.