В России увеличилось количество зарегистрированных браков

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). В России в прошлом году впервые за последние четыре года увеличилось количество зарегистрированных браков. Об этом пишут «Известия».

Речь идет о 1,05 млн пар, что больше на 6,5 процента, чем в 2016-м.

Кроме того, в 2017 году на 1 тыс. браков приходился 571 развод, в то время как в 2016-м было 609 бракоразводных процессов.

По мнению специалистов, показатели связаны с темпами экономического роста. При кризисе в стране, начавшемся в 2014 году, люди отложили свадьбу, рождение детей и покупку жилья. С 2017 года ситуация стала улучшаться, отмечают эксперты.