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Экономика и финансы

На гранты российским ученым выделят 22 млрд рублей

26 февраля 2018, 09:12

Сегодня Российский научный фонд финансирует более 2,5 тыс. научных проектов на 16 млрд рублей.
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(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Российский научный фонд в 2018 году планирует выдать гранты на 22 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора фонда Александра Хлунова.

На данный момент фонд поддерживает более 2,5 тыс. научных проектов на сумму более чем в 16 млрд рублей, рассказал Хлунов.

Помимо традиционных для России отраслей, таких как физика элементарных частиц и высоких энергий, РНФ стал активно финансировать проекты в области биологии, сельского хозяйства и фундаментальной медицины.

«Тот, кто решит проблему онкологических и нейродегенеративных заболеваний, скорее всего, будет владеть миром», — отметил глава фонда.


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