Приговоры фигурантов дела «Дальспецстроя» будут обжалованы

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Адвокаты фигурантов дела «Дальспецстроя» намерены обжаловать приговоры своих подзащитных. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее суд приговорил экс-главу генподрядчика строительства космодрома «Восточный» Юрия Хризмана к 12 годам колонии общего режима со штрафом в 1,5 млн рублей. Его сын Михаил получил 5,5 года тюрьмы, бывший вице-спикер Законодательной Думы Хабаровского края Виктор Чудов – шесть лет заключения, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин – семь лет. Речь идет о растрате и злоупотреблении полномочиями.
Юристы надеются, по меньшей мере, на смягчение приговора.