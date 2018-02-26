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Происшествия

Приговоры фигурантов дела «Дальспецстроя» будут обжалованы

26 февраля 2018, 07:56

Юристы надеются либо на оправдание, либо на смягчение приговора.
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(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Адвокаты фигурантов дела «Дальспецстроя» намерены обжаловать приговоры своих подзащитных. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее суд приговорил экс-главу генподрядчика строительства космодрома «Восточный» Юрия Хризмана к 12 годам колонии общего режима со штрафом в 1,5 млн рублей. Его сын Михаил получил 5,5 года тюрьмы, бывший вице-спикер Законодательной Думы Хабаровского края Виктор Чудов – шесть лет заключения, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин – семь лет. Речь идет о растрате и злоупотреблении полномочиями.

Юристы надеются, по меньшей мере, на смягчение приговора.


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