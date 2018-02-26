Все новости Татарстан Россия

Политика

Рогозин назвал срок снятия санкций против России

26 февраля 2018, 07:30

Рогозин назвал срок снятия санкций против России По словам вице-премьера, санкции дают России шанс проявить лучшие черты национального характера.
Рогозин приедет в Зеленодольск на закладку нового корабля
Делегации во главе с Рогозиным вновь запретили пересекать границу Молдавии
Рогозин передал Кубе первые шесть грузовиков «КАМАЗ»
Антироссийские санкции перестали интересовать россиян – опрос
Компания – строитель нижегородского стадиона к ЧМ-2018 попала под антироссийские санкции

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Санкции против России не будут сняты никогда. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, пишет «Коммерсантъ».

«Навсегда», – сказал Рогозин, отвечая на вопрос, надолго ли ввели антироссийские санкции.

По его словам, санкции дают России шанс проявить лучшие черты национального характера и делают страну сильнее.

«И сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми», – добавил Рогозин.

Ранее он рассказал об особенностях новой госпрограммы вооружения.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter