Рогозин назвал срок снятия санкций против России

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Санкции против России не будут сняты никогда. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, пишет «Коммерсантъ».

«Навсегда», – сказал Рогозин, отвечая на вопрос, надолго ли ввели антироссийские санкции.

По его словам, санкции дают России шанс проявить лучшие черты национального характера и делают страну сильнее.

«И сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми», – добавил Рогозин.

Ранее он рассказал об особенностях новой госпрограммы вооружения.