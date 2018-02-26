(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). В России принята новая госпрограмма вооружения. Соответствующий документ подписал Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин, пишет «Коммерсантъ».

«Да, документ подписан Президентом», – сказал он.

По словам Рогозина, действие программы рассчитано на срок до 2020 года. Ее основной особенностью стала корректировка на основе данных, полученных в Сирии.

Рогозин рассказал, что в САР оценили оружие и технику в боевых условиях, а также при экстремальных внешних факторах. Анализу подверглось более 200 типов вооружений и техники.



«Робототехника, интеллектуальные системы, ударные и разведывательные БПЛА, защита самолетов от огневого поражения – все это есть в новой ГПВ», – подчеркнул он.

При этом он пообещал «двойной ответ» на наращивание силового потенциала НАТО и реализацию США концепции «глобального удара».