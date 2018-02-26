(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Татьяна Иванова). В Казани прошла первая конференция молодежного Правительства РТ, в рамках которой с докладами выступили советники председателя молодежного Правительства РТ, рассказавшие о планах на текущий год.

Как сообщила председатель молодежного Правительства РТ Дина Гайзатуллина, на данный момент орган планирует усилить работу муниципалитетов. Через полгода в муниципальных образованиях Татарстана определятся члены молодежного Правительства, которые будут вести постоянную работу на своих районных местах.

«В 2017 году мы запустили проект „Дни молодежного Правительства“, в рамках которого посещали города Татарстана и презентовали свою работу. Теперь все будет иначе, мы хотим, чтобы в этих муниципальных образованиях работа велась постоянно, а не только когда мы приезжаем туда», – рассказала Гайзатуллина.

Также она отметила, что в текущем году молодежное Правительство РТ будет активно реализовывать спортивные проекты, в числе которых «Дрифт-шоу» на Международном дне защиты детей.

В числе докладчиков выступил заместитель председателя молодежного Правительства РТ, советник по вопросам информатизации и связи Марсель Гафаров. Он рассказал о создании мобильного приложения по оформлению ДТП в электронном виде. На данный момент в Министерстве информатизации и связи ведутся переговоры, чтобы это приложение внесли в проект закона об ОСАГО, в котором сейчас числится только четыре субъекта: Москва, Санкт-Петербург, а также Московская и Ленинградская области.

«Хочется добавить в этот список Казань и в целом Татарстан. Сейчас юристы Министерства связи готовят инициативу, и после этого, будем надеяться, наш законопроект примут. После этого уже можно будет создавать данное приложения для апробирования на определенных городах, а потом и на всей республике», – отметил Гафаров.

Советник председателя молодежного Правительства РТ по вопросам промышленности и торговли Руслан Султанов отметил, что сейчас ведется активная работа по продвижению инженерно-технической профессии среди молодежи от 10 до 18 лет. За 2017 год сектор провел анкетирование молодых людей школьного возраста, выделив для себя ряд вопросов. На данный момент у большинства ребят есть расхожие мнения относительно их будущих профессий. Школьники не понимают, хотят ли они работать в промышленном секторе или в гуманитарном, знания и в той и в другой области у них расплывчатые. По словам Руслана Султанова, проект молодежного Правительства, который будет рассказывать о тонкостях труда, поможет определиться с выбранными профессиями.

«Все это делается для того, чтобы, проступив на техническое направление, абитуриент не поменял свое мнение в конце студенческой жизни, тем самым принося глобальных ущерб рынку труда промышленного сектора», — отметил Султанов.

С отчетом о секторе здравоохранения выступила Оксана Савельева. За 2016 – 2017 годы команда волонтеров из стоматологического факультета КГМУ провела мастер-классы по чистке зубов для детей детских садов, а также рассказала им об основных правилах гигиены. В этом году проект продолжит реализовываться, охватывая все больше детей дошкольного возраста. За отчетный период волонтеры поработали с более 7 тыс. детей.

Также в секторе здравоохранения существует проект «Здоровый Татарстан», который реализуется с 2015 года. Как рассказал советник по здравоохранению Алим Елеев, в текущем году поступил запрос от Министерства здравоохранения, чтобы молодежное Правительство РТ обратило внимание на любительские футбольные и молодежные лиги, после чего провело акцию, призывая молодых людей обследоваться у врачей, а уже потом заниматься спортом, чтобы избежать травм.

В секторе сельского хозяйства и продовольствия молодежного Правительства РТ также планируется ввести ряд проектов. Сейчас главная задача отдела — это информатизация сельского хозяйства, рассказал советник по вопросам сельского хозяйства и продовольствия Олег Никошин. Планируется ввести на портале госуслуг функцию удобного регистрирования фермерского и личного подсобного хозяйств.

В конце конференции Дина Гайзатуллина наградила лучших советников, вручив им гранты РТ на прохождение обучения «Алгарыш», а также сертификаты на прохождение стажировки в Аппарате Правительства Москвы.

Молодежное Правительство Республики Татарстан создано 28 декабря 2016 года. Это постоянно действующий консультативно-совещательный орган при Кабинете Министров Татарстана, занимающийся проектной, представительской, экспертно-аналитической деятельностью.