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Спорт

В Челнах прошел мототриатлон «Михалыч»

26 февраля 2018, 06:34

Байкеры соревновались в любительских гонках на мотоциклах с коляской, в метании гранат, стрельбе и отжимании на руках.
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(Набережные Челны, 26 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В городском экстрим-парке «Гренада» Набережных Челнов впервые прошел мототриатлон «Михалыч». Организаторами праздника выступило челнинское отделение мотоклуба «Ночные волки».

Байкеры соревновались в любительских гонках на мотоциклах с коляской, в метании гранат, стрельбе и отжимании на руках. На соревнование заявилось семь экипажей. Лидерами состязаний стали представители челнинского клуба «Ночные волки».

«Зима – это время, когда мотоциклисты очень скучают по своим машинам. Она у нас в регионе суровая, не покатаешься. Вот мы и решили устроить себе и горожанам яркий праздник. Такой мужской, экстремальный», – отметил руководитель «Волков» Андрей Сергеев.


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