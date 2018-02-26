Лаишевские спортсменки стали победителями турнира по самбо в Нурлате

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Лаишевские спортсмены заняли призовые места в республиканских соревнованиях по самбо, которые прошли в Нурлате 23 —25 февраля, сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ.

Соревнования проходили среди юношей и девушек 2002 — 2003 годов рождения, в них участвовали более 20 команд из районов и городов Татарстана.

Лаишевский район в турнире представляли воспитанники ДЮСШ г. Лаишево.

В весовой категории до 38 кг 1-е место заняла Стелла Мосунова, в весовой категории до 52 кг 3-е место заняла Арина Медвежонкова, в весовой категории до 60 кг на 3-м месте — Эльвина Каримова, в весовой категории до 70 кг победительницей стала Диана Минвалеева.

Тренируют девушек Роберт Бурганов и Раниль Галиакберов.