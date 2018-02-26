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Певица Ольга Орлова рассказала о безоперационной пластике

26 февраля 2018, 02:13

В Instagram`e 40-летняя певица поделилась подробностями питания и методами сохранения стройности.

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Певица Ольга Орлова рассказала своим поклонникам о безупречном внешнем виде. В Instagram`e 40-летняя певица поделилась подробностями питания и методами сохранения стройности.

Держать фигуру в идеальном состоянии певице возволяет процедура «Армопластика». Она помогает Орловой избавиться от проблемных зон, например, от галифе, а также держит в тонусе внутреннюю поверхность бедра, колени, живот, бока, руки.

Ольга Орлова также добавила, что по эффективности этот метод сопоставим с липосакцией, однако при армопластике не нужно применять наркоз, переносить хирургическое вмешательство и проходить реабилитацию.

Орлова стала одной из первых солисток женской поп-группы «Блестящие». С 25 марта 2017 года ведет реалити-шоу «Дом-2».

Ранее поклонники обсудили внешность Кристины Орбакайте и ее 19-летнего сыны Дэни.

 

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)


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