Певица Ольга Орлова рассказала о безоперационной пластике

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Певица Ольга Орлова рассказала своим поклонникам о безупречном внешнем виде. В Instagram`e 40-летняя певица поделилась подробностями питания и методами сохранения стройности.
Держать фигуру в идеальном состоянии певице возволяет процедура «Армопластика». Она помогает Орловой избавиться от проблемных зон, например, от галифе, а также держит в тонусе внутреннюю поверхность бедра, колени, живот, бока, руки.
Ольга Орлова также добавила, что по эффективности этот метод сопоставим с липосакцией, однако при армопластике не нужно применять наркоз, переносить хирургическое вмешательство и проходить реабилитацию.
Орлова стала одной из первых солисток женской поп-группы «Блестящие». С 25 марта 2017 года ведет реалити-шоу «Дом-2».
Ранее поклонники обсудили внешность Кристины Орбакайте и ее 19-летнего сыны Дэни.