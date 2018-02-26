В КФУ представят современные образовательные технологии

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). В Казанском федеральном университете в рамках Года качества образования состоится «Неделя современных образовательных технологий», сообщает пресс-служба КФУ.



26 февраля Институт психологии и образования представит открытые занятия преподавателей. Подобные занятия будут проходить в течение всего года на базе всех факультетов Казанского университета.

На мероприятие приглашаются преподаватели всех институтов КФУ. Педагоги продемонстрируют разнообразие методов проведения занятий в вузе. Зритель увидит знакомые тренинг-технологии, проектные технологии, дебаты, ролевые игры, форсайт-технологии, технологии развития критического мышления. Также будут представлены и новые методики: Flip-технологии, Case Study, Flipped classroom.