Долгожителям Высокогорского района вручили поздравительные телеграммы от Путина

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Долгожителям Высокогорского района, которые на днях отметили дни рождения, вручили поздравительные телеграммы от Президента России Владимира Путина, пишут «Высокогорские вести».

Глава района Рустам Калимуллин вручил именинникам подарки от района, телеграмму от Президента страны и пожелал им долголетия, крепкого здоровья, мирного неба над головой и бесконечного счастья.

Так, свои 90-летние юбилеи отметили Зоя Гавриловна Краева, жительница деревни Чубарово Евдокия Федоровна Корчагина и жительница села Чепчуги Зоя Ивановна Гаранина.

Свой 92-й день рождения встретил житель поселка Бирюли Миргазетдин Саляхович Ибрагимов, а 94-й — Садри Гарафиевич Гарафиев, житель села Дубъязы.