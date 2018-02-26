В Татарстане 90 тыс. жителей Буинска избавлены от негативного воздействия на экологию

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Рекультивация загрязненных земель проведена в Буинске в рамках проекта «Чистая страна». От негативного воздействия на экологию спасены 90 тысяч жителей Буинска. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

В ходе реализации большой федеральной программы в Татарстане проведена рекультивация объектов накопленного экологического ущерба с нефтесодержащими загрязнениями в Буинске. Вблизи жилых домов на трех улицах там располагались ямы, заполненные остатками битума. Эти земли были загрязнены еще в 80-е годы прошлого века. В летнее время года в битуме тонул домашний скот и автотранспорт. Также пострадал ребенок, он получил термический ожог. В настоящее время проведена очистка земельных участков на площади 1,032 га, утилизировано 45 тыс. тонн нефтеотходов.

Всего в рамках проекта «Чистая страна» из федерального бюджета на ликвидацию накопленного вреда в 12 регионах страны, на эти цели выделено более 2,7 млрд рублей. В разных регионах будет реализовано 26 проектов.

В числе участников большого федерального проекта Московская, Нижегородская и Волгоградская области, Республика Чувашия, Карачаево-Черкесия, Удмуртия и другие. Программа «Чистая страна» нацелена на уменьшение экологического ущерба, связанного с захоронением твердых бытовых отходов, снижение экологических рисков, а также создание интерактивной информационной системы, которая обеспечит выявление и ликвидацию несанкционированных свалок мусора.

