Жительницы России хотят получить на 8 Марта ювелирные украшения

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Большинство жительниц России мечтают получить в подарок на Международный женский день ювелирные украшения. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами сайта Avito.

«38 процентов представительниц прекрасного пола хотят получить в подарок на 8 Марта ювелирные украшения. На втором месте в женском рейтинге косметика и парфюмерия – 26 процентов. 19 процентов девушек с удовольствием бы получили в подарок путевку на отдых», – сообщили ИА «Татар-информ» сегодня в пресс-службе сервиса размещения объявлений о продаже товаров и услуг.

Эксперты также выяснили, что 85 процентов российских мужчин планируют поздравить женщин с 8 Марта. Большинство представителей сильного пола планируют потратить на подарки к празднику от 1 до 3 тыс. рублей. Интересно, что 17 процентов опрошенных мужчин пока даже не предполагают, сколько потратят на подарок.