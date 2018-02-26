Трехдневную ярмарку вакансий в Казани посетили почти две тысячи школьников

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Трехдневную ярмарку вакансий в Казани посетили 2352 человека, в том числе 1842 школьника. Мероприятие было организовано в рамках 18-й специализированной выставки «Образование. Карьера». Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В ярмарке вакансий приняли участие представители кадровых служб 21 предприятия города, среди которых АО «Казанское моторостроительное производственное предприятие», ПАО «Казаньоргсинтез», телерадиокомпания Новый век», ООО «Энергострой», ООО «Электромеханический завод», Казанский авиационный завод им.С.П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев».

Работодатели предложили соискателям более 700 вакансий. Посетители ярмарки получили актуальную информацию о 16 тыс. вакансиях, имеющихся на предприятиях Казани, получили консультации специалистов по профобучению, прошли тестирование по профориентации. По итогам мероприятия 60 человек получили направления для трудоустройства.

