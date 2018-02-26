Звезды татарской эстрады выступят в Новошешминском и Черемшанском районах РТ

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Эльза Кузнецова). В Новошешминском и Черемшанском районах 27 февраля выступят ансамбль танца «Сайдаш», исполнители Диля и Булат Нигматуллины, а также Салават Табаев.



Народный театр танца «Сайдаш» – коллектив, завоевавший множество премий на разных фестивалях и международных конкурсах. Его творчество хорошо известно за рубежом. В репертуаре коллектива танцы народов Поволжья и мира.

Салават Табаев – певец и гитарист. Артист является многократным лауреатом всероссийских и международных конкурсов. Один из лучших кавер-исполнителей мировых и отечественных хитов, работающий по всей России. Тембр голоса певца – баритон. Он любит исполнять советскую эстраду, джаз, бардовскую песню. Певца отличает душевность и искренность исполнения.

Артисты покажут свои лучшие номера.

Ранее звездный десант высадился в Зеленодольском, Рыбно-Слободском районах, в городах Азнакаево и Тетюши.