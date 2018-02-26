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В 2018 году 67 молодых семей Татарстана получат жилье

26 февраля 2018, 08:10

В 2018 году 67 молодых семей Татарстана получат жилье В 2017 году жильем обеспечили 61 молодую семью на 55,2 млн рублей.
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(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В 2018 году 67 молодых семей Татарстана получат жилье.

 

Подпрограмма обеспечения жильем молодых семей ФЦП «Жилище» реализуется в республике с 2006 года. За это время 7771 молодая семья получила социальные выплаты и улучшила жилищные условия. Из федерального бюджета было выделено 1 млрд 750 млн рублей, из республиканского — 2 млрд 415 млн.

В 2017 году жилье получила 61 молодая семья на общую сумму 55,2 млн рублей, в том числе 5,2 млн было выделено из федерального бюджета, 50 млн рублей — из республиканского.


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