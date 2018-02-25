В Иерусалиме закрыли Храм Гроба Господня

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Храм Воскресения Христова в Иерусалиме, который также известен как храм Гроба Господня, был закрыт в знак протеста против того, что муниципалитет Иерусалима ввел налоги на некоторые виды церковной недвижимости. Об этом сообщает ТАСС.

Храм закрыт на неизвестный срок, сообщил агентству секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумена Никон.

«Время открытия храма Гроба Господня, закрытого как протест против введения муниципалитетом Иерусалима государственных налогов на церковную собственность, не определено, храм закрыт на неопределённый срок», — отметил игумен.

В воскресенье было распространено совместное заявление патриарха Иерусалимского Феофила III, Иерусалимского патриарха Армянской апостольской церкви Нурхана Манукяна и кустода Святой Земли Франческо Паттона, в котором сказано, что храм закрыт «в качестве меры протеста».

«Вместе со всеми главами церквей на Святой Земле мы едины, тверды и решительны в защите наших прав и собственности», — следует из документа.

Храм Гроба Господня в Иерусалиме — святыня христианского мира. Принято считать, что он стоит там, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос.