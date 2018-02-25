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Овечкин поздравил российских хоккеистов с «золотом» на Олимпиаде

25 февраля 2018, 21:56

Сегодня российские хоккеисты впервые в истории завоевали первое место на Олимпиаде.
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(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Александр Овечкин поздравил российскую сборную с победой в заключительном матче хоккейного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане. Поздравление он разместил в своем «Инстаграм».

«Болели, переживали! Красавцы! Принесли победу стране, золото! Молодцы!» — говрится в сообщении в социальной сети.

Сегодня российские хоккеисты впервые в истории завоевали олимпийское золото, победив сборную Германии со счетом 4:3. В 1992 году первое место на Олимпиаде в Альбервиле заняла объединенная команда стран бывшего Советского Союза.

Ранее Президент России Владимир Путин поздравил российских хоккеистов с победой.


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