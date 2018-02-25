В Казани молодых людей будут обучать финансовой и юридической грамотности

(Казань, 25 февраля, «Татар-ифнорм», Татьяна Иванова). В Казани, в марте 2018 года, начнет работу молодежный кластер «Академия». Это многофункциональное молодежное пространство для реализации инициатив молодежи. Об этом на конференции Молодежного правительства РТ рассказал советник председателя Молодежного правительства РТ по вопросам взаимодействия с Агентством инвестиционного развития РТ Олег Федоров.

В первую очередь, кластер нужен для проведения образовательных мероприятий, а также для оказания полноценной ресурсной поддержки молодежи и их начинающих проектов в сфере предпринимательства и других инициатив, сказал он.

Молодые люди смогут проконсультироваться по юридическим, финансовым вопросам, а также получить грантовую поддержку от Молодежного правительства РТ.

Первый проект стартует 3 марта 2018 года, отметил советник председателя Молодежного правительства РТ.

«В рамках молодежного кластера запускается образовательная программа по проектному менеджменту, она будет проходить по субботам с 3 марта и в течение четырех месяцев. Любой желающий может принять участие и пройти полный курс. Курсы будут вести различные представители бизнес-структур», — рассказал Федоров.