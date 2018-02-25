Захарова в шутку приписала авторство решений США популярным комикам

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» шутливо заметила, что к решениям и заявлениям, которые делаются в США, могут быть причастны популярные американские комики.

«У меня иногда такое впечатление, что за этими решениями, которые принимаются, за этими заявлениями, которые делаются в США, стоят какие-то их популярные комики, может быть, Джим Керри», — цитируют Захарову «Известия».

Это действительно «очень смешно — обвинить во влиянии на американские выборы 13 россиян из действующей легальной компании и всерьёз это обсуждать в качестве полученных доказательств», сказала она.

Такими решениями Штаты демонстрирует политический кризис в стране, считает Захарова.

Ранее Захарова рассказала, почему США проявляют интерес к выборам в России.