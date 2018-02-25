Познер пояснил свой уход с программы телеканала Al Jazeera в прямом эфире

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Российский телеведущий Владимир Познер объяснил свой уход из прямого эфира на телеканале Al Jazeera, заметив, что согласился участвовать в программе лишь при отсутствии политических дебатов, но условие не было соблюдено. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте телеведущего.

«Я настаивал на том (а) чтобы был либо прямой эфир, либо запись в режиме прямого эфира; (б) чтобы не было дебатов, а был бы анализ того, что сегодня происходит в России; другими словами, чтобы это не превратилось в спор людей, придерживающихся противоположных политических точек зрения. Меня заверили, что так оно и будет», — написал Познер.

Он не стремился к спору с приглашенными на программу гостями, так как «аудитория абсолютно ничего не знает о России и ничего не поймет» или же решит, что прав тот, «кто, с ее точки зрения, «лучше сказал», отметил телеведущий.

«Тут-то я и сказал, что мне совершенно не интересно принимать участие в этом разговоре, предоставляю двум другим участникам вести свою беседу, встал и ушел», — пояснил Познер.