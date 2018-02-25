Аксенов рассказал о способе наладить диалог между Украиной и Крымом

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Наладить диалог между Украиной и Крымом может помочь «сарафанное радио», заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью программе «Итоги недели» на НТВ.

«Там это („сарафанное радио“ — прим. Т-и) лучшее средство общения на сегодняшний день. Поскольку СМИ, вы видите, преследуются на Украине, несмотря на то, что они заявляют, что они (Украина. — прим. Т-и) — демократическое государство. Как инструмент это, конечно, интернет и возможность посетить Крым в том числе», — сказал Аксенов.

Все положительные изменения Крыма — это достижения последних четырех лет, считает он.

Также Аксенов сообщил, что ему безразличны персональные санкции Запада против него.

Американцы лучше остальных понимают, что Украина не сможет вернуть Крым военным путем, но при этом будут вести деструктивную работу в части дестабилизации ситуации, считает глава Крыма.

«Попытки-то они есть, подталкивают американцы, понятно. Но вы поймите, что уровень патриотизма сегодня у жителей Украины, которых толкают на войну с бывшими согражданами, абсолютно близок к нулю. Большинство социологических опросов, которые проводят разные службы на Украине, говорят о том, что подавляющее большинство — за то, чтобы закончить конфликт любой ценой. В том числе в Донбассе, в Крыму. Там более 60 процентов высказываются, что уже все, раз ушли, так ушли, и давайте на этом поставим точку», — заметил Аксенов.