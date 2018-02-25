Река в Северной Осетии приобрела ярко-оранжевый цвет

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ). Река Ардон в Северной Осетии стало ярко-оранжевой из-за глины и ржавчины из шахты, экологической опасности нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минприроды республики.

«Сегодня на „Зеленую линию“ Минприроды республики от жителей поселка Мизур поступил сигнал о том, что река Ардон окрасилась в необычный ярко-оранжевый цвет. На место оперативно выехали экологи Минприроды Северной Осетии», — говорится в сообщении.

Ситуацию стали прояснять вместе с администрацией поселка Мизур, отметили в ведомстве. Выяснилось, что из-за потепления грунтовые воды попали в шахту, где раньше проводились горные выработки, сейчас шахта бесхозная.

«Как прокомментировали в администрации поселка Мизур, через скальные породы стали вытекать смывы глины, ржавых труб, где нет никаких химических элементов. В данный момент эта утечка прекращена. Ситуация остается под контролем Мизурской администрации», — сообщили в региональном Минприроды.

Такое загрязнение реки Ардон не угрожает речной фауне, считают экологи.