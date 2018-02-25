Захарова рассказала о причинах интереса США к российским выборам

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, почему США проявляют интерес к российским выборам.

«Наши выборы интересны им в двух контекстах. Первое — это для, опять же, продолжения своей внутриполитической риторики. Как вы видите, она не снижает накала», — заявила Захарова в эфире телеканала НТВ.

Интерес также объясняется тем, что «это привычная и традиционная вовлеченность» США во все «внутренние процессы во всех регионах мира», сказала дипломат.

«То есть нет такого региона, где бы Вашингтон не пытался сыграть... Все понятно, логика железная. Концепцию исключительности озвучили при Обаме, это была наработка вот такая в публичном пространстве его администрации, но, судя по всему, она продолжает работать», — добавила она.

В этой ситуации «во-первых, нужно предупреждать, во-вторых, вскрывать все случаи подобных и попыток, и непосредственно самих действий», отметила Захарова.

«И реагировать, но реагировать достаточно спокойно. Потому что, еще раз говорю, это их традиция, они от своих традиций не отказались», — заметила она.