СМИ: Кадырову и Бастрыкину запретили въезжать в Латвию

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин попали в список людей, которым запрещен въезд в Латвию, сообщает Russia Today со ссылкой на Mixnews.
Об этом решении Сейма свидетельствует список лиц, которым запрещен въезд в Латвию, опубликованный МИД Латвии, отмечает издание.
Ранее глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что ведомство запретило въезд в страну 49 иностранным лицам по аналогу списка Магнитского.
Также 15 января Департамент миграции Литвы опубликовал список из 49 российских граждан, которым запрещен въезд в страну.