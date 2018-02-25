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Политика

СМИ: Кадырову и Бастрыкину запретили въезжать в Латвию

25 февраля 2018, 20:18

МИД Латвии запретил въезд в страну 49 иностранным лицам по аналогу списка Магнитского.

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин попали в список людей, которым запрещен въезд в Латвию, сообщает Russia Today со ссылкой на Mixnews.

Об этом решении Сейма свидетельствует список лиц, которым запрещен въезд в Латвию, опубликованный МИД Латвии, отмечает издание.

Ранее глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что ведомство запретило въезд в страну 49 иностранным лицам по аналогу списка Магнитского.

Также 15 января Департамент миграции Литвы опубликовал список из 49 российских граждан, которым запрещен въезд в страну.


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