«Рубин» обыграл норвежский «Русенборг»

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня в заключительном контрольном матче в ходе зимнего антракта казанский «Рубин» в Испании встретился с норвежским «Русенборгом» и разгромил скандинавов со счетом 4:1.

«Русенборг» базируется в городе Тронхейм, это самый известный и титулованный клуб Норвегии, победитель трех последних чемпионатов страны.

Для «Рубина» этот спарринг стал седьмым по счету в этом межсезонье. На сборе в ОАЭ наша команда сыграла вничью с ташкентским «Локомотивом» (0:0), затем в Турции обыграла чешский «Богемианс» (1:0) и венгерский «ДВТК» (2:0) и уступила норвежскому «Тромсе» (0:1). Наконец, на испанском сборе сначала уступила норвежскому «Сарпсборгу» (0:1), затем уверенно переиграла норвежскую «Волеренгу» (3:0) и сыграла вничью с норвежским «Лиллестремом» (1:1), информирует клубный твиттер.

В дебюте встречи норвежцы владели инициативой, чаще и больше атаковали. Но до опасных моментов дело доходило редко. А вот казанцы реализовали едва не первый свой момент. В ходе стремительной контратаки после ударов Кристиана Нобоа и Вячеслава Подберезкина к бесхозному мячу первым подоспел болгарский новичок «Рубина» Ивелин Попов, 1:0. Но скандинавы очень быстро отыгрались. Подача со штрафного, точный удар головой Якуба Расмуссена, 1:1. Так и казанцы не стали медлить, еще через пять минут из сложного положения точно пробил иранский форвард «Рубина» Сердар Азмун, 2:1.

Во втором тайме казанцы перехватили инициативу и, как следствие, гол в результате отменной скоростной комбинации. Попов-Голдобин и Виталий Устинов забивает практически в пустые ворота, 3:1. Массовые замены в составе «Рубина» не изменили картины матча, казанцы ведут игру. И под занавес Ильзат Ахметов красивым ударом головой забил четвертый мяч в ворота «Русенборга», 4:1. Спасибо иранцу Шекари за хорошую передачу. Так что казанцы ударно завершили зимние спарринги.

«Рубин» (Казань, Россия) — «Русенборг» (Тронхейм, Норвегия) — 4:1 (2:1). Мячи забили: Попов (29), Азмун (36), Устинов (60), Ахметов (87) — Расмуссен (31).

«Рубин»: Джанаев, Энаке (Голдобин, 46), Сорокин (Агапов, 77), Навас (Кудряшов,46), Гранат (Микушин, 68), Устинов (Шекари, 77), Могилевец (Коновалов, 68), Нобоа (Жемалетдинов, 77), Подберезкин (Ахметов, 77), Попов (Гек, 68), Азмун (Канунников, 46).

Сразу после этого матча «Рубин» возвращается домой. 27 февраля в «Пирамиде» команда встречается с болельщиками, а 2 марта первый матч весенней части чемпионата России в гостях с «Анжи».

После 20 туров с 23 очками казанцы занимают 11-е место в турнирной таблице.