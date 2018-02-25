Германия и Франция сообщили о готовности сотрудничать с Россией по ситуации в Сирии

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Германия и Франция готовы вместе с Россией добиться прекращения огня в Восточной Гуте в Сирии. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на Правительство ФРГ.

«Они (Меркель и Макрон. — прим. Т-и) дали понять, что прекращение огня является основой для продвижения усилий по поиску политического решения в рамках возглавляемого ООН процесса в Женеве. Германия и Франция по-прежнему готовы сотрудничать с Россией и другими международными партнерами ради этой цели», — говорится заявлении, опубликованном после телефонного разговора между канцлером Германии Ангелой Меркель, Президентом Франции Эммануэлем Макроном и Президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Путин обсудил по телефону с Макроном и Меркель обстановку в Сирии в контексте развития ситуации в Восточной Гуте.