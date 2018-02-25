Президент ХК «Челны» выразил сожаление по поводу инцидента с избиением судьи

(Набережные Челны, 25 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Президент ХК «Челны» Игорь Крюков выразил сожаление по поводу инцидента с избиением судьи на чемпионате НХЛ в Набережных Челнах.

«Завтра мы все обсудим и вынесем решение по поводу случившегося. К инициаторам драки будут применены меры дисциплинарного характера», — сообщил Крюков.

Инцидент произошел 24 февраля во время полуфинальной игры чемпионата Ночной Хоккейной Лиги в Ледовом дворце Автограда. Игрок команды «Белые медведи» ударил судью, после чего к кулачной разборке присоединились другие игроки этой команды. Игра была остановлена. Решением судей победа в матче присуждена команде «Аммоний».

«Это прискорбный случай, — сказал Крюков в интервью ИА «Татар-информ», — Очень не хотелось бы, чтобы по одному этому, безусловно, вопиющему инциденту люди делали выводы обо всей Ночной Хоккейной Лиге Набережных Челнов. Я, например, считаю, что челнинская НХЛ — одна из самых лучших в стране. Многие годы Лига демонстрирует высокий уровень проведения игр. Она объединяет вокруг себя не только лучшие любительские команды города, но и Елабуги, Мендлеевска. В скором времени к ним подключатся еще несколько городов. Большое сожаление вызывает то, что скандал спровоцировали игроки команды „Белые медведи“. Это команда с хорошими, устойчивыми традициями. Она создавалась на базе бывшего хоккейного клуба „Чайка“, который был основан еще в 70-е годы прошлого года. „Белые медведи“ — часть истории челнинского хоккея. Жаль в этой ситуации и тренера команды Станислава Исаева, который вырастил и воспитал многих челнинских игроков».

По словам Крюкова, тот факт, что чемпионат НХЛ в Челнах собирает полные залы, является заслугой именно челнинских любителей хоккея, которые всю душу отдают своему увлечению.

«Они арендуют лед, упорно занимаются, приобретают форму и весь спортинвентарь за свой счет. Они вовлекают в спорт свои семьи. Их жены и дети ходят на каждую игру. Это тот случай, когда хоккей выполняет свою миссию — воспитывает здоровый образ жизни, патриотизм, любовь к своему городу и республике. Нигде НХЛ не работает так, как в нашем городе. Не хотелось бы, чтобы по отдельному факту составлялось впечатление о любительском хоккее Челнов в целом», — сказал президент ХК «Челны».