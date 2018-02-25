Наина Ельцина: Шаймиев был авторитетом для Ельцина

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Сегодня Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев встретился с супругой и дочерью первого Президента РФ Бориса Ельцина — Наиной Ельциной и Татьяной Юмашевой, которые приехали в Казань, чтобы поучаствовать в церемонии награждения победителей Международного теннисного турнира серии ITF «Кубок Ельцина-2018». Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«С каждым приездом Татарстан очень меняется, меняется Казань, обустраивается, становится все краше и краше. И Академия тенниса сделана для людей, для детей. И очень здорово, что она такую большую нагрузку несет. В этом году в Казань на восьмой турнир приехали теннисисты из 22 стран. Это здорово. Везде у вас ответственные люди, организация прекрасная, внимание, атмосфера пропитана душевностью. Татарстан — гостеприимная республика, все всегда с улыбкой. Всегда красочно, открыто. Кроме восторга ничего не могу сказать и о республике, и о том, что здесь делается», — поделилась впечатлениями Наина Иосифовна.

Также она рассказала, что следит за деятельностью Фонда «Возрождение», за восстановлением храмов.

«У вас уже три объекта наследия ЮНЕСКО, ни в одной республике такого нет. Вы самостоятельны, Минтимер Шарипович — изначально хозяин такого плана. Борис Николаевич всегда его ценил и советовался с ним. Минтимер Шарипович был авторитетом для Бориса Николаевича», — сказала Наина Ельцина.

Международные соревнования «Кубок Ельцина» проводятся восьмой раз, и в этом году в нем участвуют более 160 спортсменов из 22 стран мира.

Первый турнир прошел 28 февраля 2011 года, он был учрежден Фондом Ельцина в год 80-летия со дня рождения первого российского Президента Бориса Ельцина, который увлекался теннисом и многое сделал для его развития.