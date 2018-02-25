Оркестр La Primavera поведал со сцены о нечестной конкуренции в творческих конкурсах

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ», Оксана Романова). Сегодня в Татарской государственной филармонии имени Тукая оркест La Primavera совместно с учащимися музыкальной школы при Казанской консерватории дал концерт «Ильсур да Иван — играй, баян!», поведав в форме постановки для детей о нечестной конкуренции в творческих конкурсах.

Концерт стал вторым в этом сезоне в абонементе «Волшебный футляр» и в игровой форме не только рассказал юным слушателям о честной борьбе за звание лучшего музыканта, но и познакомил с палитрой народных инструментов и мелодий.

Режиссером-сценаристом детского концерта, где главными участниками и исполнителями также были дети, является педагог, преподаватель средней специальной музыкальной школы при Казанской государственной консерватории Юлия Виват.

«Я полностью доверяю Юлии Юрьевне (Виват — прим. Т-и), ее вкусу. Она уже много лет занимается созданием таких концертов-спектаклей для детей. Начиналось все в БКЗ, затем мы перешли к совместному творчеству, и вот уже четвертый сезон мы делаем абонемент для детей в филармонии. Если есть необходимость, делаем оркестровки, бывают и сольные номера — подстраиваемся под детей», — рассказал в интервью ИА «Татар-информ» о работе над проектом художественный руководитель и главный дирижер Казанского камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов.

Если первый концерт абонемента «Буся и его скрипка» был посвящен струнно-смычковым инструментам и в связи с этим в значительной части еврейской музыке, то сегодня на концерте звучало много татарских и русских мелодий.

Как приоткрыл завесу тайны маэстро Абязов, завершающий концерт абонемента будет посвящен американской музыке, действие, соответственно, перенесется в Соединенные Штаты Америки.

«Я еще не знаю деталей сценария, но он делается с учетом того, что меня в нем не будет. Я буду присутствовать лишь как образ. И это главная интрига — кто меня заменит за дирижерским пультом. Догадываюсь, что это будут дети. Должно получиться очень интересно», — пообещал Рустем Абязов.

Он также отметил, что сложностей в сыгранности профессиональных артистов La Primavera и воспитанников музыкальной школы не возникает.

«Дети настолько ярко, настолько эмоционально играют на сцене. Для них это громадный стимул для творческого развития, возможность показать себя. Ну и, конечно, мы отслеживаем тех ребят, которые нам понравились. Например, сегодня была замечательная девушка-баянистка. Мы с ней в том году вместе играли в нашем другом творческом проекте „Звезды из завтра“, в этом году играли в нем. Более того, я недавно был председателем жюри одного из региональных конкурсов, мы дали этой девочке гран-при, потому что она действительно была лучшей. По инструменту нам в оркестр она не очень подходит, но мы будем ее рассматривать в качестве солистки», — пояснил художественный руководитель оркестра.

Рустем Абязов также акцентировал на том, что если родители видят будущее своего ребенка как профессионального музыканта, стоит дальновидно оценить, в первую очередь, насколько востребован будет музыкант, владеющий именно выбранным для обучения инструментом.

«Как правило выбирают то, что кажется родителям полегче — основная часть стремится попасть на фортепиано. Но пианистам очень трудно устроиться, это штучный товар, они ведь не создают оркестры, остается или быть лауреатами и звездить, или преподавать в музыкальной школе, где тоже все уже занято. И в то же время есть замечательные инструменты, я бы назвал их дефицитными. Например, контрабас. Если быть хорошим контрабасистом — с руками и с ногами везде возьмут. К тому же, как думают многие, контрабас не носят — один лежит на работе, другой дома. Или, например, среди духовых дефицитный инструмент фагот, гобой», — сказал дирижер.

При этом он уточнил, что совсем не считает обязательным для всех стремиться к профессиональному уровню владения инструментом. Важно научить слушать музыку и немного, на любительском уровне, владеть инструментом.

«В Европе, заканчивая обычную общеобразовательную школу, ребенок владеет одним, а то и двумя инструментами на таком уровне, что может играть в любительском оркестре. Я столкнулся с этим и был очень удивлен. Мне кажется, это хороший пример для подражания», — констатировал маэстро.

Сегодня концерт закончился, по выражению самого Рустема Абязова, хитом — оркестровой аранжировкой песни «Бас кызым эпипя».

22 апреля без своего художественного руководителя оркестр La Primavera снова с учениками музыкальной школы при консерватории представит программу «Джонни и друзья». По словам Рустема Абязова, он почти не переживает за успешность концерта, так как уверен в своей команде и Юлии Виват. Но все-таки позже посмотрит его в записи — все концерты коллектива записываются. И, кстати, художественный руководитель, подумывает издать их на отдельном диске — как он пояснил, «в качестве воспитательного материала».