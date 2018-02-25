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Политика

В ЛНР сообщили о гибели украинских силовиков на линии соприкосновения

25 февраля 2018, 18:18

Силовики в составе диверсионно-разведывательной группы пытались выйти к линии соприкосновения, но подорвались на мине.
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(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). В Донбассе погибли двое украинских силовиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрея Марочко.

Силовики в составе диверсионно-разведывательной группы пытались выйти к линии соприкосновения, но подорвались на мине. Также трое украинских военных ранены. 

Инцидент произошел 24 февраля и пока скрывается от общественности и родственников пострадавших, отметил Марочко.


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