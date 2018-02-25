Путин поговорил с Макроном и Меркель о резолюции СБ ООН по Сирии

(Казань, 25 февраля, «Татар-иинформ»). Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с Президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель обстановку в Сирии. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Стороны обсудили ситуацию в Сирии в контексте «развития ситуации в Восточной Гуте и обеспечения гуманитарного доступа» в данный регион САР.

«Выражено удовлетворение тем, что благодаря совместной конструктивной работе удалось согласовать и принять 24 февраля резолюцию Совета Безопасности ООН 2401. Отмечена важность продолжения общих усилий в интересах полной и скорейшей имплементации положений резолюции», — сообщили в пресс-службе.

Путин рассказал Макрону и Меркель «о практических шагах, предпринимаемых российской стороной по эвакуации мирных жителей», а также о доставке гуманитарной помощи и оказании медицинской помощи в Сирии, отметили в Кремле.

При этом приостановка военных действий не распространяется на операции против террористических группировок, уточнили в пресс-службе.

Ранее, 24 февраля, Совбез ООН принял резолюцию об установлении на территории Сирии режима прекращения огня и проведении гуманитарных операций.

В МИД РФ сообщили, что Россия будет пресекать попытки срыва урегулирования в Сирии.