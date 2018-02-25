Ирина Салтыкова рассказала о романе с олигархом

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). В 80-х про Ирину и Виктора Салтыковых говорили: «Идеальная пара». Тогда никто не мог подумать, глядя на любящих звездных супругов, что в будущем они расстанутся отнюдь не интеллигентно. Дочку Алису артистка воспитывала в статусе разведенной женщины, сообщает «СтарХит».



На передаче «Секрет на миллион», общаясь с Лерой Кудрявцевой, Салтыкова рассказала, что бывший супруг бил, изменял и просто проявлял равнодушие к ней. После развода Ирина долго не могла прийти в себя и не заводила новые отношения.



Однако спустя четыре года ее сердце покорил олигарх. Он очень красиво ухаживал за певицей, дарил цветы, делал сюрпризы, но был женат. С ним, имя которого артистка так и не назвала, Салтыкова встречалась шесть лет. После него появился еще один серьезный поклонник, который позже женился на певице из «Блестящих» Ольге Орловой.



Сейчас сердце Ирины занято, но она не раскрывает личность своего избранника, не выкладывает совместных фото. Сейчас звезда мечтает о простом женском счастье.