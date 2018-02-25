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Политика

Папа Римский призвал остановить насилие в Сирии

25 февраля 2018, 17:02

Папа Римский призвал обеспечить гуманитарный коридор в Сирии.
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(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Папа Римский Франциск призвал как можно скорее прекратить насилие в Сирии, сообщает Russia Today со ссылкой на AFP.

«Папа Римский призывает немедленно прекратить насилие в Сирии и обеспечить гуманитарный коридор», — говорится в сообщении агентства.

Ранее, 24 февраля, Совбез ООН принял резолюцию об установлении в Сирии 30-дневного режима прекращения огня для проведения гуманитарных операций.

В российском МИД сообщили, что Россия будет пресекать попытки срыва урегулирования в Сирии.


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