Папа Римский призвал остановить насилие в Сирии

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Папа Римский Франциск призвал как можно скорее прекратить насилие в Сирии, сообщает Russia Today со ссылкой на AFP.
«Папа Римский призывает немедленно прекратить насилие в Сирии и обеспечить гуманитарный коридор», — говорится в сообщении агентства.
Ранее, 24 февраля, Совбез ООН принял резолюцию об установлении в Сирии 30-дневного режима прекращения огня для проведения гуманитарных операций.
В российском МИД сообщили, что Россия будет пресекать попытки срыва урегулирования в Сирии.