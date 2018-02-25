МИД РФ: Россия будет пресекать попытки срыва урегулирования в Сирии

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Россия не позволит дополнительно разжечь антироссийскую и антисирийскую истерию и пустить под откос процесс политического урегулирования в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

«Пойдя на принятие резолюции СБ ООН, будем жестко пресекать попытки дополнительно разжечь антироссийскую и антисирийскую истерию и пустить под откос процесс политического урегулирования, который по итогам конгресса сирийского национального диалога в Сочи обрел новое дыхание», — прокомментировали резолюцию СБ ООН в российском ведомстве.

Россия в качестве страны-гаранта астанинского процесса «продолжит работать со всеми сирийскими сторонами в интересах скорейшего урегулирования конфликта, достижения примирения между теми, кто к этому стремится не на словах, а на деле, и окончательного искоренения террористической угрозы», отметили в МИД России.

Ранее, в субботу, СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны «без промедления прекратили столкновения» и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы минимум на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасно и беспрепятственно доставить гуманитарную помощь и провести медицинскую эвакуацию тяжелобольных и раненых.