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Назван победитель турнира по киберфутболу в Богатых Сабах

25 февраля 2018, 22:43 , Фото: пресс-служба «Молодой гвардии РТ»

Назван победитель турнира по киберфутболу в Богатых Сабах Соревнования собрали участников от 13 до 31 года.
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(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Победителем турнира по киберфутболу, который завершился в Богатых Сабах, стал 24-летний житель Лаишева Александр Портнов. Об этом сообщает пресс-служба «Молодой гвардии РТ».

Соревнования собрали участников от 13 до 31 года. Команды сразились в двух группах, четыре вышли в плей-офф.

Второе место досталось 21-летнему жителю Богатых Сабов Фаилю Шарафутдинову, третье место – 27-летнему Рафаэлю Ахмерову из Лаишева. Всем призерам вручили памятные подарки и дипломы участников.


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