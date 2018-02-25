Назван победитель турнира по киберфутболу в Богатых Сабах

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Победителем турнира по киберфутболу, который завершился в Богатых Сабах, стал 24-летний житель Лаишева Александр Портнов. Об этом сообщает пресс-служба «Молодой гвардии РТ».

Соревнования собрали участников от 13 до 31 года. Команды сразились в двух группах, четыре вышли в плей-офф.

Второе место досталось 21-летнему жителю Богатых Сабов Фаилю Шарафутдинову, третье место – 27-летнему Рафаэлю Ахмерову из Лаишева. Всем призерам вручили памятные подарки и дипломы участников.