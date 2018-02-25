В Казани завершился Кубок Ельцина-2018

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). В Казани торжественной церемонией с участием супруги первого Президента России Наины Ельциной завершился Кубок Ельцина-2018. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса РТ.
По итогам теннисного турнира лучшей в одиночном разряде стала Ленка Стара из Словакии. Среди мужчин победа досталась Джейкобу Фернлею из Великобритании.
В ходе церемонии теннисист сборной Татарстана Никита Валенцев из рук главы Минспорта РТ Владимира Леонова получил удостоверение мастера спорта России.