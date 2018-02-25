Все новости Татарстан Россия

Спорт

В Казани завершился Кубок Ельцина-2018

25 февраля 2018, 17:53

По итогам теннисного турнира лучшей в одиночном разряде стала Ленка Стара из Словакии.
Академия тенниса Казани возобновляет работу
Наина Ельцина: «Татарстан – огромный пример для всех республик и областей»
Татарстанский спортсмен сыграет на чемпионате Европы по теннису в составе сборной России
Рафис Бурганов открыл в Казани теннисный «Кубок Ельцина-2013»
Наина Ельцина: «Академия тенниса Казани – одна из лучших в стране»

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). В Казани торжественной церемонией с участием супруги первого Президента России Наины Ельциной завершился Кубок Ельцина-2018. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса РТ.

По итогам теннисного турнира лучшей в одиночном разряде стала Ленка Стара из Словакии. Среди мужчин победа досталась Джейкобу Фернлею из Великобритании.

В ходе церемонии теннисист сборной Татарстана Никита Валенцев из рук главы Минспорта РТ Владимира Леонова получил удостоверение мастера спорта России.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter