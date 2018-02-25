Смертельное ДТП с автобусом и легковушкой произошло в Краснодарском крае

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). В Краснодарском крае произошло смертельное ДТП с участие автобуса и легковушки, сообщает ТАСС.

Около 8 утра на 22-м километре трассы Кубанская – Саратовская в Краснодарском крае водитель автобуса не справился с управлением, и выехал на встречку. Там он лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Форд». Удар был такой силы, что у легковушки буквально смяло всю переднюю часть.

В аварии погиб 67-летний водитель «Форда» и его 70-летняя пассажирка. Четверо пассажиров автобуса не пострадали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

