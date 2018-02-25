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Военно-морской флот России пополнится новым авианосцем

25 февраля 2018, 15:32

Корабль будет состоять из собственно авианосца, авиакрыла и системы базирования.
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(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Военно-морской флот России пополнится новым авианосцем, который совместит трамплин и разгонное устройство. Об этом сообщает «Интерфакс».

Корабль будет состоять из собственно авианосца, авиакрыла и системы базирования. На его борту сможет разместиться российский истребитель пятого поколения Су-57, если будет создана его морская версия.

Ранее два Су-57, которые пока официально не приняты на вооружение, были запечатлены израильским оператором коммерческих спутников ImageSat International в Сирии.


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