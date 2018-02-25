Бердыев положительно оценил итоги зимней селекционной кампании

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев в интервью клубному сайту подвел итоги зимних сборов, рассказал о новичках и оценил готовность команды к весенней части чемпионата страны.

Наставник «Рубина» в целом очень положительно оценил итоги зимней селекционной кампании. «В целом я считаю, что удачно провели эту кампанию. Единственное, хотели оставить Эльмира Набиуллина и Магомеда Оздоева. Я с каждым разговаривал, просил остаться, но каждый из них решил, что “Зенит” – это тот клуб, который позволит им расти», – отметил Бердыев.

Говоря о новичках команды, он подчеркнул, что давно и хорошо их знает. Кроме того, по ряду данных, в настоящий момент в расположении «Рубина» в Испании находится румынский полузащитник Габриэль Энаке. «Есть договоренность с Габриэлем Энаке. Если все будет нормально, думаю, мы его заявим», – сказал Бердыев.

Бердыев констатировал успешную работу на сборах. «Есть удовлетворение от того, как провели три сбора: как запланировали, без всяких срывов. Мы в корне поменяли тренировочный процесс. Есть определенные плоды и удовлетворение от этого. Конечно, надо еще работать, но в целом есть общее понимание, куда мы идем, что мы делаем», – добавил он.

Наставник «рубиновых» рассказал и о перспективах на весну. «Радует настрой ребят на каждую игру. В перспективе думается, что все должно быть нормально, а там посмотрим. У игроков уже другое отношение ко всему, к мелочам. А это очень важно. И, я уже говорил, у нас оптимистический настрой на все оставшиеся игры. Готовимся от игры к игре», – резюмировал Бердыев.

2 марта на выезде «Рубин» сыграет матч 21-го тура чемпионата страны с «Анжи». Пока после 20 туров с 23 очками казанцы занимают 11-е место.