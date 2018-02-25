Видео: Челнинские хоккеисты избили судью во время полуфинала НХЛ

(Набережные Челны, 25 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Болельщики записали на видео, как во время игры между хоккейными командами «Белые медведи» (Набережные Челны) и «Аммоний» (Менделеевск) челнинские хоккеисты избили судью.

Инцидент произошел 24 февраля во время полуфинальной игры чемпионата «Ночной Хоккейной Лиги» в Ледовом дворце Автограда. Отметим, что чемпионат «Ночной Хоккейной Лиги города Набережные Челны» проводится уже 13 лет, начиная с 2006 года. В нем принимают участие любительские хоккейные команды. В этом году играли девять команд, в плэй-офф вышли две пары: челнинские «Белые медведи» и менделеевский «Аммоний», также полуфинальную пару составили камазовская и елабужская команды, которым сегодня предстоит сразиться за право выйти в финал чемпионата.

Во время первой полуфинальной игры и произошло то, что попало на видео. Игрок команды «Белые медведи» ударил судью, после чего к кулачной разборке присоединились другие игроки этой команды. Игра была остановлена. Решением судей победа в матче присуждена команде «Аммоний».

Сейчас в социальных сетях идет бурное обсуждение инцидента. Зачинщик драки утверждает, что судья весь матч довольно субъективно оценивал происходящее на хоккейном поле. Он не замечал явные нарушения со стороны менделеевцев. А в конце второго периода отправил челнинца на скамейку запасных за то, что тот якобы выставил клюшку за пределы скамейки.

«Мы себя вполне прилично вели, а судье не понравилась вытащенная мною клюшка за пределы скамейки, которая его даже не задела. Он сам ее откинул в сторону, за что я получил необоснованные десять минут», — рассказал свою версию виновник происшествия.

Однако любители хоккея осудили поведение «белых медведей». По их мнению, действия судьи во время игры «не были критичными».

«Вот зачем надо было махать перед ним клюшкой и провоцировать, что этим хотел доказать? Если на площадке за полчаса ничего не доказал, да еще и в спину клюшку кинул! Поступок достойный, скажу я вам. Считаю, судьи приняли правильное решение. А бычиться толпой на судью, да еще и кулаками махать, ну, это не дело!», — высказал свою точку зрения по поводу ЧП один из хоккейных фанатов.

«За неуважение к Лиге и судье можно „медведей“ и в спячку отправить на время», — высказал предположение другой хоккейный любитель.

Главный судья соревнований Иван Фролов отказался прокомментировать произошедшее ИА «Татар-информ». Он только сообщил, что официальное заявление будет скоро опубликовано.