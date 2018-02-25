Все новости Татарстан Россия

Сельское хозяйство

Рустам Минниханов: Важно, чтобы сам фермер имел доступ к покупателю

25 февраля 2018, 14:42 , Фото: архив tatarstan.ru

Рустам Минниханов: Важно, чтобы сам фермер имел доступ к покупателю По словам Президента РТ, агропромпарки являются актуальными и для сельхозпроизводителей в районах.
Дагестан планирует перенимать опыт Татарстана в развитии IT-технологий
Грантов для социально ориентированных НКО в РТ станет в два раза больше
Рустам Минниханов и Наталья Комарова подписали соглашение о сотрудничестве Татарстана и Югры
«ТАИФ-НК» с помощью американцев доведет глубину переработки нефти до 95 процентов
В условиях отсутствия денег на новые тракторы и сеялки Минсельхозпрод РТ задумался об энергосберегающих технологиях

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Агропромпарк «Казань» должен оставаться местом, где сельхозпроизводители могли бы самостоятельно реализовать свою продукцию. Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов.

«Важно, чтобы сам производитель, фермер имел доступ к покупателю», – цитирует Минниханова пресс-служба лидера республики.

По его словам, аналогичные площадки меньшего размера были бы актуальными и для сельхозпроизводителей в районах.

Ранее глава Минсельхозпрода республики Марат Ахметов анонсировал появление агропромпарков в 17 районах Татарстана.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter