Рустам Минниханов: Важно, чтобы сам фермер имел доступ к покупателю

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Агропромпарк «Казань» должен оставаться местом, где сельхозпроизводители могли бы самостоятельно реализовать свою продукцию. Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов.
«Важно, чтобы сам производитель, фермер имел доступ к покупателю», – цитирует Минниханова пресс-служба лидера республики.
По его словам, аналогичные площадки меньшего размера были бы актуальными и для сельхозпроизводителей в районах.
Ранее глава Минсельхозпрода республики Марат Ахметов анонсировал появление агропромпарков в 17 районах Татарстана.