Товарооборот агропромпарка «Казань» в 2017 году составил 1,5 млрд рублей

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Товарооборот агропромышленного парка «Казань» в 2017 году составил 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор площадки Олег Власов, информирует пресс-служба Президента РТ.

По словам Власова, в 2016 году эта цифра равнялась 1,35 млрд рублей, в 2015-м – 1,1 млрд рублей.

На сегодняшний день в агропромпарке обосновался 281 резидент, для татарстанцев создано более 1200 рабочих мест. На площадке организовано семь перерабатывающих производств, продукция которых поступает как на прилавки агропромпарка, так и в федеральные и локальные торговые сети.

В прошлом году здесь был дан старт трем производствам «за стеклом». Нововведение позволяет покупателям видеть процесс производства продукции.